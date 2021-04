La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura ancora delle notizie sul coronavirus, con l’andamento della campagna di vaccinazione, le proteste dei ristoratori per le regole per le riaperture e le preoccupazioni per la ripresa della didattica in presenza nelle scuole. Repubblica e i giornali sportivi titolano invece sul progetto di una nuova “superlega” europea di calcio che comprenderebbe 12 fra le squadre europee più importanti, a cui si oppongono le istituzioni calcistiche, il Giornale accusa il ministro della Salute Speranza per il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla pandemia, e Libero apre sul processo a Salvini per la vicenda dei migranti sulla nave Open Arms.