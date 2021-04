Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio del Portogallo di MotoGP

Il pilota francese Fabio Quartararo, della Yamaha ufficiale, ha vinto il Gran Premio del Portogallo di MotoGP, corso domenica pomeriggio a Portimao. Era la terza gara del Motomondiale e la prima europea, dopo le due corse in Qatar. Partito dalla pole position, Quartararo ha preceduto al traguardo Francesco Bagnaia della Ducati — il migliore fra gli italiani in gara — e il campione del mondo in carica Joan Mir, della Suzuki. Entrambi sono saliti di posizione anche grazie alle cadute negli ultimi giri di Alex Rins e Johann Zarco. Il secondo miglior italiano in gara è stato Franco Morbidelli della Yamaha non ufficiale, quarto. Valentino Rossi, suo compagno di squadra, è caduto mentre era in decima posizione a dieci giri dal termine.

È stato anche il Gran Premio del ritorno in pista dopo l’infortunio di Marc Marquez, settimo al traguardo davanti al fratello Alex.