Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, domenica 18 aprile, trovano spazio soprattutto le notizie sulle riaperture preannunciate in settimana dal governo ma non ancora del tutto definite e sull’andamento della campagna vaccinale. Si parla poi del rinvio a giudizio di Matteo Salvini per il caso Open Arms e dei funerali del principe Filippo, ieri pomeriggio al castello di Windsor. Sui quotidiani sportivi spazio alle due partite di campionato più attese di oggi, Atalanta-Juventus e Napoli-Inter, e al Gran Premio dell’Emilia-Romagna di Formula 1, questo pomeriggio a Imola.