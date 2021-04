La proposta delle regioni con le linee guida richieste per le riaperture e le ipotesi sui tempi e le modalità che dovranno essere decisi dal governo sono in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Qualche giornale segue invece l’andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus, il Sole 24 Ore, il Manifesto e Libero aprono sull’approvazione del Documento di Economia e Finanza da parte del Consiglio dei ministri, Avvenire, il Riformista e il Dubbio titolano sulla decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’ergastolo ostativo, concedendo al Parlamento un anno per provvedere con una nuova legge, e i giornali sportivi commentano la qualificazione della Roma alle semifinali di Europa League, grazie al pareggio di ieri sera con l’Ajax.