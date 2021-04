Anche oggi le notizie sul coronavirus sono in apertura su quasi tutti i giornali, con le ipotesi sui tempi e le modalità delle riaperture delle varie attività economiche, l’andamento delle vaccinazioni dopo la sospensione della distribuzione del vaccino di Johnson & Johnson e la ricerca di nuove forniture di Pfizer da parte dell’Unione Europea, e gli aiuti economici per le aziende in crisi. Repubblica e Avvenire aprono invece sull’annuncio del presidente degli Stati Uniti Biden di voler ritirare i militari dall’Afghanistan a partire dall’11 settembre, il Fatto critica la decisione di riconoscere i vitalizi agli ex senatori che sono stati condannati, e il Riformista titola sulla risposta del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan al presidente del Consiglio Draghi che lo aveva definito un dittatore.