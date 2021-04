La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della sospensione negli Stati Uniti della somministrazione del vaccino Johnson & Johnson dopo la segnalazione di rari problemi circolatori in persone che avevano ricevuto la vaccinazione, e il blocco conseguente della consegna delle dosi arrivate nell’Unione Europea in attesa di ulteriori analisi. Il Messaggero, il Giornale e i quotidiani sportivi titolano invece sulla decisione del governo di riaprire parzialmente al pubblico gli stadi per le partite degli Europei di calcio che si giocheranno a Roma a giugno, il Manifesto apre sulla decisione del Giappone di versare in mare nei prossimi anni l’acqua contaminata della centrale nucleare di Fukushima, e Libero segue le manifestazioni di protesta di commercianti e ristoratori contro le chiusure.