Oggi si vota anche per il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Ecuador

Domenica 11 aprile si terrà il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Ecuador, dopo che al primo turno del 7 febbraio nessun candidato aveva raggiunto i voti necessari per essere eletto. I due candidati rimasti sono il giovane economista di sinistra Andrés Arauz e l’ex banchiere conservatore Guillermo Lasso.

Arauz è considerato il candidato scelto dall’ex controverso presidente Rafael Correa, condannato di recente a otto anni di carcere per corruzione, che non sta scontando perché al momento vive in Belgio. Lasso invece appartiene al potente movimento cattolico conservatore dell’Opus Dei, è alla sua terza candidatura e propone di introdurre in Ecuador politiche economiche più liberali.

Al primo turno Arauz ottenne il 32,7 per cento dei voti mentre Lasso il 19,7, ma secondo i sondaggi delle ultime settimane i due sono praticamente pari. In campagna elettorale si è parlato soprattutto del ruolo di Correa – che secondo alcuni potrebbe tornare in patria, con la vittoria di Arauz – della gestione deficitaria della pandemia da parte del governo e dell’economia locale, stagnante ormai da qualche anno.