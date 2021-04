Quasi tutti i giornali di oggi aprono sull’annuncio dell’Agenzia europea per i medicinali, che ha concluso che sia possibile un legame fra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e alcuni rari casi di trombosi riscontrati negli ultimi mesi, demandando comunque ai singoli paesi un’eventuale decisione di limitarne l’uso, e sull’intenzione del governo italiano, preannunciata dal presidente del Consiglio Superiore della Sanità Franco Locatelli, di destinare il vaccino AstraZeneca solo alle persone con più di 60 anni. Libero e la Verità titolano invece sulle manifestazioni di protesta dei commercianti contro le restrizioni, il Fatto critica la Regione Lombardia per la gestione della campagna vaccinale, mentre i giornali sportivi commentano le vittorie di Inter e Juventus su Sassuolo e Napoli nei recuperi della Serie A, con l’Inter che porta a 11 punti il vantaggio sulla seconda in classifica.