“Fox News” ha assunto l’ex segretario di Stato Mike Pompeo come commentatore

Fox News, il network di riferimento degli elettori Repubblicani fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1996, ha assunto l’ex segretario di Stato dell’amministrazione Trump, Mike Pompeo, come commentatore per i programmi di notizie e approfondimento.

Il debutto di Pompeo è previsto per domani, venerdì 9 aprile, nella trasmissione della mattina “Fox & Friends”. Pompeo prenderà parte sia ai programmi di “Fox News” che di “Fox Business”. Suzanne Scott, amministratrice delegata della rete, ha dichiarato che «Mike Pompeo è una delle voci più conosciute e rispettate in materia di politica estera e questioni di sicurezza nazionale». E ancora: «Attendo con impazienza i suoi contributi attraverso la nostra gamma di piattaforme per condividere la sua prospettiva con i nostri milioni di spettatori». Pompeo è considerato uno dei possibili candidati repubblicani per le presidenziali del 2024.