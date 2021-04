Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulle manifestazioni dei commercianti che in diverse città italiane hanno protestato contro le chiusure delle attività decise dal governo per contrastare la pandemia, con gli scontri con la polizia davanti alla Camera, a Roma; altri si occupano della sicurezza del vaccino AstraZeneca, per il quale è attesa una nuova decisione dell’Agenzia Europea per i Medicinali dopo i casi di trombosi in alcune persone a cui era stato somministrato; altri ancora aprono sul viaggio in Libia del presidente del Consiglio Draghi. I giornali sportivi presentano i due recuperi di Serie A Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo che si giocano oggi.