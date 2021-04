Le notizie sul coronavirus sono in apertura su tutti i giornali di oggi: l’andamento della campagna di vaccinazione con il rallentamento nei giorni di Pasqua, il ritorno alla divisione delle regioni in zone rosse e arancioni dopo i tre giorni di zona rossa nazionale, le richieste dei presidenti di alcune regioni di programmare le riaperture delle attività nel mese di aprile, e l’attesa per una nuova decisione dell’Agenzia Europea per i Medicinali sui rischi di trombosi legati alla somministrazione del vaccino AstraZeneca per i più giovani. Libero e Domani si occupano invece della gestione dei migranti nel Mediterraneo da parte di Unione Europea e Turchia, e il Manifesto intervista il segretario della CGIL Landini.