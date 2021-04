Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus, le restrizioni più rigide in vigore nei tre giorni di Pasqua, e il passaggio in zona arancione di Marche, Veneto e provincia di Trento a partire da martedì prossimo. Repubblica apre invece sui dati dell’ISTAT che mostrano un aumento della povertà in Italia, il Manifesto si occupa del piano di salvataggio di Alitalia, e i giornali sportivi presentano la giornata di Serie A, che riprende oggi dopo la pausa per le nazionali, mentre la Gazzetta dello Sport celebra i 125 anni di pubblicazione.