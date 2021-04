L’ingorgo causato dalla Ever Given nel Canale di Suez si è risolto

L’ultima nave rimasta bloccata a causa dell’incagliamento della Ever Given ha attraversato il Canale di Suez e l’ingorgo si è finalmente risolto: lo ha fatto sapere l’Autorità che presiede le attività del Canale di Suez.

Più di 400 imbarcazioni erano state costrette a fermarsi in attesa alle due estremità del canale quando la portacontainer Ever Given si era incagliata, lo scorso 23 marzo.

L’Autorità del Canale di Suez ha aperto un’indagine sull’incidente ed è previsto che renda pubblico il risultato delle sue investigazioni all’inizio della prossima settimana.

La fine dell’indagine potrebbe avere molte ripercussioni dal punto di vista legale, perché l’attribuzione della responsabilità dell’incidente indicherebbe qual è il soggetto a cui rivolgersi per il recupero delle spese di riparazione della nave, o del Canale, e per quelle dell’operazione di salvataggio dell’imbarcazione.

– Leggi anche: Le navi che rimasero bloccate otto anni nel canale di Suez