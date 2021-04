Celebripost

Tra chi valeva la pena fotografare in settimana ci sono persone che non si vedano da un po’, come la regina Elisabetta II, Russel Crowe e Natalie Portman, quest’ultimi a una partita di rugby a Sydney. Poi la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon con una mascherina con le proprie iniziali, la prima coppia omosessuale a essersi sposata nel mondo, Kamala Harris all’asilo, Brigitte Macron con il suo cane Nemo e Regé-Jean Page, il duca della serie tv di Netflix Bridgerton.