La Slovacchia ha un nuovo governo

Giovedì in Slovacchia ha giurato un nuovo governo, che si è insediato a due giorni di distanza dalle dimissioni dell’ex primo ministro Igor Matovič, arrivate alla fine di una crisi politica che andava avanti da diverse settimane. Il nuovo primo ministro sarà Eduard Heger, che nel precedente governo era ministro delle Finanze e vice primo ministro.

La crisi era iniziata a causa di una controversa decisione di Matovič, presa all’insaputa della maggioranza che lo sosteneva, di acquistare due milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V, nonostante non ne fosse stato ancora autorizzato l’uso dalle istituzioni europee. La popolarità di Matovič era già piuttosto bassa per via della sua criticata gestione della pandemia, soprattutto durante la seconda ondata.

Dopo molte pressioni dei partiti che lo sostenevano, Matovič ha quindi accettato di scambiare il proprio incarico con Heger: farà quindi parte del nuovo governo come ministro delle Finanze. Il nuovo governo sarà sostenuto dalla stessa maggioranza precedente, composta da partiti di destra e di centro. Sia Matovič sia Heger fanno parte del partito di ispirazione populista Gente Comune, che aveva vinto le elezioni parlamentari tenute nel febbraio del 2020.

