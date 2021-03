Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sull’ordinanza del ministro della Salute Speranza che impone l’obbligo di tampone e quarantena di 5 giorni per chi rientra da viaggi all’estero, altri si occupano degli arresti in Sicilia di tre funzionari regionali con l’accusa di aver falsato i dati su morti e contagi e delle dimissioni dell’assessore regionale alla Sanità. Il Sole 24 Ore e Avvenire aprono sull’approvazione definitiva al Senato del disegno di legge sull’assegno unico per i figli, il Giornale e il Tempo seguono il sequestro di 60 milioni di mascherine non sicure, e il Manifesto presenta i progetti proposti da Legambiente al governo da finanziare con il Recovery Fund.