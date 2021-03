La maggior parte dei giornali di oggi apre sul coronavirus, con l’incontro fra il presidente del Consiglio Draghi, i ministri Gelmini e Speranza e i presidenti delle regioni sui tempi e le modalità delle riaperture e l’accordo raggiunto per la somministrazione dei vaccini anche nelle farmacie. Repubblica e il Manifesto titolano invece sull’inizio a Minneapolis del processo per la morte di George Floyd, Domani, il Dubbio e il Tempo si occupano delle polemiche per la richiesta dell’Associazione Nazionale Magistrati di inserire i lavoratori del comparto giudiziario fra le categorie da vaccinare in via prioritaria contro il coronavirus, e il Fatto critica il governo per la distribuzione dei fondi del “decreto sostegni”.