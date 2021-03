Le notizie sul coronavirus sono in apertura sui giornali di oggi, con i dati sui contagi e sui ricoveri ospedalieri, l’andamento della campagna di vaccinazione, l’istituzione di un certificato vaccinale europeo per viaggiare liberamente in Europa, i sostegni economici a famiglie e imprese, e le modalità di riapertura delle scuole. Il Fatto critica la presenza di Matteo Renzi al Gran Premio di Formula 1 in Bahrein, Domani indaga sui rapporti fra la Lega e personaggi legati a organizzazioni criminali, mentre i giornali sportivi titolano sulla vittoria dell’Italia per 2-0 con la Bulgaria nella seconda partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2022.