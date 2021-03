In Egitto almeno 32 persone sono morte e più di 60 sono state ferite in un incidente fra due treni

Almeno 32 persone sono morte e oltre 60 sono state ferite in un incidente fra due treni nei pressi della città di Sohag, nella zona centro-orientale dell’Egitto. I treni procedevano nella stessa direzione uno dietro l’altro: quando quello davanti ha attivato il freno di emergenza, l’altro ci si è schiantato contro. Alcuni vagoni si sono ribaltati, altri sono stati parzialmente schiacciati e diverse persone sono rimaste intrappolate dentro.

????#BREAKING| Transport Ministry: the 2 trains in Upper Egypt's Sohag collided after unknown passengers pulled the emergency valve of the first train, causing it to stop and get smashed by the other one from behind.#Egypt #Sohag #Africa|#طهطا #سوهاج #مصر pic.twitter.com/FDT2vSBPL3

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021