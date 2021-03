Celebripost

Nonostante siamo ormai abituati alle lusinghiere foto del presidente russo Vladimir Putin in vacanza – ve lo ricordate a petto nudo su un cavallo o a pescare? – le immagini dei suoi giorni in Siberia sono sempre qualcosa di affascinante dal punto di vista della comunicazione visiva: non poteva quindi mancare una sua foto mentre guida un fuoristrada cingolato sulla neve. Tra quelli che valeva la pena fotografare in settimana ci sono anche Spike Lee e Timothée Chalamet a una partita di basket, Megan Rapinoe alla Casa Bianca, Magic Johnson che si fa vaccinare contro il coronavirus e Pierfrancesco Favino sul set di Promises.