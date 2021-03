Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dell’ispezione dei carabinieri dei NAS che ha trovato 29 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca in un’azienda di Anagni che si occupa del riempimento delle fiale, altri titolano sull’intervento del presidente del Consiglio Draghi in Parlamento nel quale ha richiamato le regioni a seguire le indicazioni del piano vaccinale nazionale. Repubblica apre invece sull’incontro fra il segretario del Partito Democratico Letta e l’ex presidente del Consiglio Conte, mentre il Corriere della Sera dedica l’apertura a un’intervista al presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante.