L’andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus nelle varie regioni italiane e le ipotesi sulle modifiche alle restrizioni dopo il periodo pasquale sono le notizie principali in apertura sui quotidiani di oggi. Il Giornale e Libero attaccano l’ex presidente della Camera Boldrini per la gestione di alcune collaboratrici, Avvenire apre sull’assegno per le famiglie con figli che dovrebbe partire da luglio, il Dubbio e il Riformista si occupano della decisione che dovrebbe arrivare oggi da parte della Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo, e il Fatto e la Notizia criticano il governo per le norme del “decreto sostegni”.