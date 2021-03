Almeno 10 persone sono state uccise da un uomo armato in un supermercato in Colorado, Stati Uniti

Lunedì pomeriggio a Boulder, Colorado, negli Stati Uniti, un uomo ha ucciso almeno 10 persone a colpi d’arma da fuoco all’interno di un supermercato. La sparatoria è iniziata verso le 15 locali (le 22 in Italia) fuori dal supermercato King Sooper, in una zona residenziale a sud della città. Secondo le testimonianze di diverse persone che erano sul posto, l’uomo avrebbe iniziato a sparare prima contro i passanti nel parcheggio del supermercato e poi all’interno con un fucile semiautomatico di tipo AR-15. Dopo alcune ore la polizia ha arrestato l’uomo, di cui non è stata diffusa l’identità. Al momento si conosce il nome di una sola persona uccisa nella sparatoria, l’agente di polizia Eric Talley, il primo a intervenire.

Boulder police department’s Commander Yamaguchi said multiple people were killed in the shooting at a grocery store in Boulder, CO, including a police officer, and "there is no ongoing public threat," with a suspect now in custody. https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/Rd4ZQBzYs3

— CBS News (@CBSNews) March 23, 2021