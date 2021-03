Per la maggior parte dei giornali la notizia principale è l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del “Decreto Sostegni”, che prevede 32 miliardi di euro di spesa per sostenere imprese e lavoratori e è stato presentato ieri sera dal presidente del Consiglio Draghi in una conferenza stampa. Qualche giornale titola invece sull’andamento della campagna di vaccinazione, con la ripresa dell’utilizzo del vaccino AstraZeneca dopo la sospensione precauzionale dei giorni scorsi, mentre il Manifesto si occupa delle manifestazioni di ieri in diverse città del mondo dei movimenti di Fridays for Future per l’emergenza climatica.