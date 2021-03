Le notizie sul coronavirus sono in apertura su tutti i giornali di oggi, che titolano sull’attesa per la decisione di oggi dell’Agenzia europea dei medicinali sul vaccino AstraZeneca dopo la sospensione precauzionale decisa dai paesi dell’Unione Europea nei giorni scorsi, sui tentativi della Commissione europea di ottenere più dosi dei vaccini, e sulla visita del presidente del Consiglio Draghi a Bergamo. Fa eccezione il Manifesto che apre sulle parole del presidente degli Stati Uniti Biden, che in un’intervista televisiva ha definito il presidente russo Putin un assassino, e sulle tensioni conseguenti fra i due paesi.