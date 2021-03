I giornali di oggi aprono tutti sulla decisione dell’Italia e di diversi paesi europei di sospendere precauzionalmente la somministrazione del vaccino AstraZeneca in attesa del pronunciamento dell’Agenzia europea dei medicinali (che dovrebbe arrivare giovedì) sui casi di trombosi verificatisi in persone che avevano ricevuto il vaccino. Il Riformista e il Dubbio titolano invece sull’intervento in commissione Giustizia alla Camera della ministra della Giustizia Cartabia, sottolineando le sue parole sull’uso della carcerazione.