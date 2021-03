Le FAQ del governo sulle misure in vigore da domani

Il sito del governo ha pubblicato le FAQ (le risposte a una serie di domande frequenti) relative alle misure in vigore da domani, lunedì 15 marzo, e fino al 6 aprile, quindi anche durante i giorni delle festività pasquali. Come ricorda il sito, tutte le regioni in zona gialla saranno di fatto considerate in zona arancione. Inoltre, durante le feste di Pasqua, cioè sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile, tutte le regioni saranno considerate in zona rossa, con la sola eccezione della Sardegna, zona bianca. Le regole per la zona rossa prevedono che sarà possibile, senza uscire dalla propria regione, fare uno spostamento al giorno verso altre abitazioni private, rispettando determinate condizioni.

Dal 15 marzo saranno in zona rossa: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto. La Sardegna sarà in zona bianca e per tutti i restanti territori saranno in vigore le misure previste per la zona arancione.

Come dice però il sito del governo, «la sezione FAQ, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali» e «le regioni e le province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti».