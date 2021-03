Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del decreto approvato ieri dal governo con le nuove restrizioni decise per contrastare la diffusione del coronavirus che entreranno in vigore da lunedì fino al 6 aprile, e che faranno passare da lunedì dieci regioni e la provincia di Trento in area rossa e il resto d’Italia (tranne la Sardegna, che rimane bianca) in area arancione. Molti giornali associano a questa notizia l’intervento del presidente del Consiglio Draghi al centro vaccinale di Fiumicino, nel quale ha sottolineato l’importanza di aumentare la somministrazione dei vaccini e anticipato alcuni contenuti del decreto con i nuovi aiuti economici per imprese e famiglie.