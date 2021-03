Almeno 7 persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba in Afghanistan

Almeno 7 persone sono morte nell’area di Herat, in Afghanistan, per l’esplosione di un’autobomba. Secondo il governatore di Herat Sayed Abdul Wahid Qatali, i feriti sono più di 50 e tra loro ci sono sia civili che militari. L’autobomba è esplosa nella sera di venerdì vicino a una stazione di polizia, in un’area piuttosto affollata, e ha danneggiato alcuni edifici.

Poche ore dopo l’attacco, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha parlato di un “allarmante” aumento del numero di attacchi contro civili in Afghanistan, nonostante siano in corso ormai da mesi trattative tra i talebani e il governo afghano. Secondo un rapporto diffuso a febbraio dalle Nazioni Unite, in tutto il 2020 in Afghanistan sono morti più di 8mila civili in attacchi e attentati.