Celebripost

Adam Driver, Lady Gaga e Al Pacino sono stati tutti e tre fotografati a Milano per le riprese di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci, nipote di Guccio Gucci, fondatore dell’omomino marchio di moda. Sono già tre nomi di spessore internazionale, a cui si aggiungono le facce in videochiamata di chi ha partecipato ai Critics’ Choice Awards (tra i premi di cinema e tv più attendibili per fare previsioni sugli Oscar), come Morgan Freeman e Chris Hemsworth. Il Dalai Lama e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono entrambi stati vaccinati contro il coronavirus, e non potevano mancare, tra le persone che valeva la pena fotografare questa settimana, un pezzo della famiglia reale britannica: il principe Harry e Meghan Markle con Oprah Winfrey, va da sé, e il principe William, Kate Middleton e il principe Carlo nelle loro apparizioni pubbliche dopo la tanto discussa intervista.