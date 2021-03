Il 22 marzo in Italia ci sarà uno sciopero di tutta la filiera di distribuzione di Amazon

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato per tutta la giornata del 22 marzo uno sciopero di tutta la filiera logistica e di distribuzione di Amazon in Italia. Lo sciopero è stato deciso dopo che si è interrotta la trattativa per la contrattazione di secondo livello, cioè quella che riguarda la singola azienda su materie più pertinenti al suo lavoro, e che in questo caso riguardava la filiera di Amazon.

Secondo i sindacati, l’interruzione della trattativa sarebbe dovuta all’indisponibilità dell’associazione dei datori di lavoro, Assoespressi, su alcuni temi. Tra questi ci sono i carichi e i ritmi di lavoro imposti, la riduzione dell’orario di lavoro dei driver, la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e il rispetto di norme su salute e sicurezza. I sindacati hanno definito «inaccettabile» il comportamento di Amazon, che manifesterebbe «l’indisponibilità cronica ad un confronto con le rappresentanze dei lavoratori».