La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura al raggiungimento della cifra di oltre centomila morti registrati per il Covid-19 in Italia, nel giorno del primo anniversario del lockdown deciso dal governo Conte per contrastare la diffusione della pandemia. Il Corriere della Sera e il Messaggero titolano invece sulle decisioni allo studio da parte del governo per migliorare l’andamento della campagna di vaccinazione e il contenimento dell’epidemia, il Fatto critica Draghi per la gestione del Recovery Fund, l’Osservatore Romano torna sul viaggio del Papa in Iraq, e i giornali sportivi commentano la vittoria sull’Atalanta dell’Inter, che mantiene così 6 punti di vantaggio in classifica sul Milan.