Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulle maggiori restrizioni decise a partire da lunedì, con la Campania che diventa area rossa e Veneto e Friuli Venezia Giulia arancione, altri si occupano del nuovo decreto con aiuti economici per famiglie e imprese che dovrebbe essere approvato la settimana prossima dal governo, altri ancora aprono sul viaggio di Papa Francesco in Iraq. Domani si occupa invece della situazione del Partito Democratico dopo le dimissioni da segretario di Zingaretti, e Libero preme per l’utilizzo del vaccino russo Sputnik V.