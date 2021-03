Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura all’annuncio del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che ha scritto su Facebook di volersi dimettere accusando il partito di pensare in questo momento solo alle poltrone. Repubblica, il Sole 24 Ore e il Resto del Carlino titolano invece sulla decisione del governo italiano di bloccare l’esportazione in Australia di duecentocinquantamila dosi del vaccino AstraZeneca, Avvenire apre sui dati dell’ISTAT sulla povertà in Italia, Libero vorrebbe che l’Italia acquistasse il vaccino russo Sputnik V, e i giornali sportivi commentano la vittoria sul Parma dell’Inter, che aumenta a 6 i punti di vantaggio in testa alla classifica di Serie A.