Le notizie sul coronavirus sono in apertura su tutti i giornali di oggi: i dati in peggioramento sulla diffusione del virus e i possibili cambi di colore per alcune regioni dalla settimana prossima, l’andamento della campagna di vaccinazione e la nuova organizzazione del governo Draghi per cercare di accelerare la somministrazione, le restrizioni alla didattica in presenza nelle scuole e le anticipazioni sul nuovo decreto con i sostegni economici per imprese e famiglie a cui sta lavorando il governo sono i temi principali sui quali titolano i quotidiani. Avvenire apre invece sui ritardi nella gestione delle domande di sanatoria per ottenere il permesso di soggiorno per gli stranieri, mentre i giornali sportivi si occupano dei risultati del turno infrasettimanale di Serie A, con il pareggio del Milan con l’Udinese che potrebbe far aumentare il vantaggio in testa alla classifica dell’Inter, che gioca stasera.