Il Primavera Sound, tra i più importanti festival estivi europei, è stato rinviato al 2022

Il Primavera Sound, festival annuale di musica rock, pop ed elettronica che si tiene ogni estate a Barcellona, è stato rinviato al 2022 per via della pandemia. È il secondo rinvio: la ventesima edizione doveva tenersi originariamente a giugno 2020, poi era stata spostata ad agosto, e poi di nuovo a giugno del 2021. Ma «l’incertezza sulle regolamentazioni per i grandi eventi che saranno in vigore a giugno, unita alle restrizioni attuali, fa sì che non possiamo lavorare normalmente alla preparazione del festival, né assicurare che si potrà davvero fare», hanno spiegato gli organizzatori.

Il Primavera Sound è tra i più importanti festival musicali estivi d’Europa. Un altro, il Glastonbury, aveva già annunciato la cancellazione dell’edizione del 2021 qualche settimana fa. Gli organizzatori di altri festival inglesi invece hanno detto che proveranno a non cancellare gli eventi nonostante la pandemia, contando sulla rapidità della campagna vaccinale nel Regno Unito.

«Il ventesimo anniversario del Primavera merita una festa come quelle a cui eravamo abituati, e la situazione globale non sembra possa permetterlo quest’estate». Al Primavera Sound 2021 dovevano suonare, tra gli altri, i Massive Attack, i National, i Tame Impala, i Gorillaz e gli Strokes. Come per l’anno scorso, a chi aveva un biglietto sarà data la possibilità di tenerlo per il 2022 o di chiedere un rimborso a partire dal prossimo 2 giugno, quando sarà comunicata la line-up.