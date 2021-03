Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della sostituzione del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Arcuri con il generale dell’esercito Figliuolo; a questa notizia molti associano anche le altre sul coronavirus, con le zona arancione rinforzata in alcuni comuni della Lombardia, i dati sui contagi in aumento e le anticipazioni sul contenuto del DPCM allo studio da parte del governo. Il Dubbio apre invece sulla condanna dell’ex presidente francese Sarkozy per corruzione e traffico di influenze, mentre l’Osservatore Romano titola sulla repressione delle proteste in Myanmar.