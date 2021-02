Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura ai dati sulla diffusione del coronavirus in Italia, con la decisione del governo di far passare da lunedì Lombardia, Marche e Piemonte in zona arancione e Molise e Umbria in zona rossa, con le anticipazioni sul contenuto del prossimo DPCM che dovrebbe entrare in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, e con le maggiori restrizioni decise da alcune regioni per la didattica in presenza nelle scuole. Repubblica apre invece sul rapporto dei servizi segreti degli Stati Uniti sull’uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi, contenente accuse nei confronti del principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman, e il Giornale e la Verità titolano sulla nomina a nuovo capo della Protezione Civile di Fabrizio Curcio, in sostituzione di Angelo Borrelli.