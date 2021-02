C’è stato un attacco armato in una scuola in Nigeria, il governo dice che centinaia di studentesse sono state rapite

Venerdì 26 febbraio un gruppo di uomini armati ha attaccato una scuola di Jangebe, nello stato di Zamfara, nel nord-ovest della Nigeria: in seguito all’attacco, diverse centinaia di studentesse sono sparite e si teme siano state rapite.

Un portavoce del governo dello stato ha detto ad AFP di aver avuto conferma del rapimento dalla polizia, ma non ha dato maggiori dettagli sul numero di studentesse rapite. Un dipendente della scuola ha detto al sito nigeriano Punch che l’attacco è avvenuto verso l’1 di mattina locale, quando un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione fingendosi membri delle forze di sicurezza nigeriane e portando via le studentesse a bordo di fuoristrada. In tutto sarebbero circa 300 le studentesse rapite.

Il 17 febbraio sempre in Nigeria, nello stato del Niger, nella zona centrosettentrionale del paese, alcuni uomini armati avevano fatto irruzione in una scuola e rapito 42 persone, tra cui 27 studenti.