Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la riunione del Consiglio Europeo di ieri durante la quale il presidente del Consiglio italiano Draghi ha chiesto un’accelerazione nella gestione delle vaccinazioni e misure più rigide per i ritardi delle aziende produttrici, e i dati sulla diffusione del coronavirus nelle varie regioni, in aumento quasi dappertutto, e le conseguenti decisioni su nuove chiusure e cambi di colore. Domani e la Verità seguono invece l’indagine sul commissario straordinario per l’emergenza Arcuri per la fornitura delle mascherine, mentre i giornali sportivi commentano la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League di Milan e Roma.