La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura del nuovo DPCM che dovrebbe essere approvato dal governo Draghi nei prossimi giorni e che secondo le anticipazioni dovrebbe prorogare le attuali restrizioni fino al 6 aprile. L’altra notizia principale, sulla quale aprono alcuni quotidiani, è la nomina dei 39 sottosegretari decisa ieri sera dal Consiglio dei ministri, mentre il Manifesto e Avvenire titolano sulla decisione della procura di Milano che ha chiesto la regolarizzazione di sessantamila rider con contratti di collaborazione, e il Giornale si occupa dell’indagine sull’acquisto delle mascherine da parte del commissario straordinario per l’emergenza Arcuri. I giornali sportivi commentano la sconfitta dell’Atalanta in casa con il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, accusando l’arbitro per l’espulsione giudicata eccessiva di un giocatore dell’Atalanta.