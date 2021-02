La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’uccisione dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, insieme a un carabiniere della sua scorta e all’autista, durante l’attacco a un convoglio dell’ONU nella zona orientale della Repubblica Democratica del Congo. Il Messaggero cerca di capire quali attività potrebbero riaprire a partire dal 5 marzo, il Giornale e il Tempo criticano il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Arcuri per le forniture di mascherine, Libero e il Resto del Carlino titolano sul decreto del governo che proroga a fine marzo le restrizioni agli spostamenti fra regioni, e Domani chiede conto a Matteo Renzi della sua consulenza all’Arabia Saudita. I giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus sul Crotone nel posticipo della giornata di Serie A.