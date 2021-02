È stato arrestato il leader dell’opposizione georgiana Nika Melia

Martedì Nika Melia, leader del principale partito di opposizione georgiano, il Movimento Nazionale Unito, è stato arrestato nella capitale Tbilisi dopo che la sede del suo partito era stata presa d’assalto dalla polizia. Melia è accusato di aver organizzato violenze di massa durante le proteste antigovernative del 2019. Il 18 febbraio l’ex primo ministro Giorgi Gakahria aveva annunciato le sue dimissioni, dicendo di non essere riuscito a trovare un accordo all’interno del suo partito sull’arresto di Melia: Gakahria avrebbe voluto evitare l’arresto, che secondo lui avrebbe rischiato di intensificare la crisi politica già in atto e di destabilizzare paese.

@UNMGeorgia Chair @NikaMelia5 has been arrested this morning in a police raid of the party HQ involving hundreds of patrol police and special forces. Pepper spray was used against the opposition leaders and supporters pic.twitter.com/13EjUxXUAR

— UNM Georgia (ენმ) (@UNMGeorgia) February 23, 2021