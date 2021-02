United Airlines fermerà temporaneamente i Boeing 777 come quello che ieri ha perso dei pezzi sopra Denver

La compagnia aerea americana United Airlines ha detto che fermerà temporaneamente i suoi 24 aerei Boeing 777 con motore della serie Pratt & Whitney 4000, come quello che domenica aveva perso dei pezzi mentre sorvolava Denver. L’aereo era stato costretto a rientrare all’aeroporto per un guasto al motore avvenuto poco dopo il decollo: c’era stata una pericolosa caduta di detriti dell’aereo su campi da calcio, case e cortili in un sobborgo della città, che non aveva causato morti o feriti. L’atterraggio di emergenza dell’aereo non aveva avuto problemi e anche le persone a bordo erano rimaste illese.

L’annuncio della compagnia area è arrivato dopo che la Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia governativa che negli Stati Uniti si occupa dell’aviazione civile, aveva emanato un ordine di emergenza in cui diceva che avrebbe intensificato le ispezioni sui Boeing 777 con motori Pratt & Whitney 4000. Da un primo esame sull’aereo che ha subito il guasto, sembra che due pale della ventola frontale fossero rotte e che altre fossero danneggiate.

– Leggi anche: Un aereo ha perso pezzi del motore mentre sorvolava Denver

Engine failure on Boeing 777 United aircraft. Plane took off from Denver and returned safely in 20 minutes. Engine parts fell soon after take off. Pilots flew the aircraft back safely. Look at the engine, it's hardly in shape. pic.twitter.com/gByQ9Sj85q

— Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) February 21, 2021