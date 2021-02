Le notizie in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi sono il decreto che dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri per prorogare fino a fine marzo le restrizioni agli spostamenti fra regioni e la gestione della campagna di vaccinazione per il coronavirus. La Stampa intervista il commissario europeo Gentiloni sui rapporti fra il governo Draghi e l’Unione Europea, il Fatto segue le divisioni nel Movimento 5 Stelle sul sostegno al governo, e Domani si occupa del processo di Lamezia Terme alla ‘ndrangheta, mentre i giornali sportivi titolano sulla vittoria nel derby di Milano dell’Inter, che aumenta a quattro punti il vantaggio sul Milan secondo in classifica.