Il tennista Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open

Il tennista serbo Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open di Melbourne, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che compongono il Grande Slam. Djokovic ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev (7-5; 6-2; 6-2). Per Djokovic, che aveva vinto anche l’edizione dello scorso anno, è la 18esima vittoria di un torneo del Grande Slam e la nona agli Australian Open: solo due tennisti hanno vinto più Slam di lui, Roger Federer e Rafa Nadal, entrambi a quota 20.

The Djokovic Dynasty continues ????@DjokerNole extends his record for most men's singles titles at the #AusOpen, claiming his ninth crown. #AO2021 pic.twitter.com/VdjCS5OhVG

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021