I dati sul coronavirus di oggi, sabato 20 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 14.931 nuovi casi positivi da coronavirus e 251 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 19.788 (102 in meno di ieri), di cui 2.063 nei reparti di terapia intensiva (4 in più di ieri) e 17.725 negli altri reparti (106 in meno di ieri). Sono stati analizzati 154.502 tamponi molecolari e 151.576 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’8,9 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,8 per cento. Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 15.479 e i morti 353.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (3.019), Emilia-Romagna (1.724), Campania (1.677) e Veneto (1.244).

Le principali notizie della giornata

• Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che a partire da domenica 21 febbraio cambierà le restrizioni in vigore in alcune regioni italiane per contenere la pandemia da coronavirus. L’ordinanza prevede che Campania, Molise ed Emilia-Romagna passino dalla zona gialla a quella arancione. Non ci sono regioni interamente in zona rossa ma ci sono alcuni territori sottoposti alle regole della zona rossa.

• Il ministero della Salute ha disposto il divieto di vendita delle mascherine U-Mask Model 2, un tipo di mascherina molto popolare e riconoscibile per una “U” stampata all’altezza della bocca. Il divieto è arrivato dopo che i carabinieri del NAS di Trento avevano segnalato al ministero che le mascherine U-Mask risultavano come dispositivi medici in base alla certificazione di un laboratorio «privo di autorizzazione e sottoscritta da un soggetto privo dei prescritti titoli abilitativi (non in possesso di laurea)». Secondo il ministero ci sarebbero quindi «potenziali rilevanti rischi per la salute» derivanti «dall’assenza di un regolare processo valutativo».