Il presidente dell’Algeria ha annunciato lo scioglimento della Camera bassa del Parlamento e ha convocato elezioni anticipate

Giovedì il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato lo scioglimento della Camera bassa del Parlamento e ha convocato elezioni anticipate, anche se non è chiaro quando si terranno.

La Camera bassa era stata eletta nel 2017 ed era ancora composta per la maggior parte da alleati di Abdelaziz Bouteflika, ex presidente dell’Algeria che nel 2019 era stato costretto a dimettersi in seguito a numerose proteste. Il mandato della Camera sarebbe dovuto scadere nel 2022.

Nello stesso discorso, Tebboune ha detto che ci sarà un rimpasto di governo e ha ordinato la liberazione di circa 60 detenuti del movimento di protesta noto come Hirak, che due anni fa aveva costretto Bouteflika a dimettersi.