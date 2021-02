In Texas una tempesta di neve e freddo ha lasciato milioni di persone senza elettricità

Lunedì 15 febbraio in Texas, Stati Uniti, circa 2 milioni di famiglie sono rimaste senza elettricità a causa di una tempesta, che ha causato grosse nevicate e temperature estremamente basse. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza in Texas, accogliendo la richiesta del governatore dello stato Greg Abbott.

Lunedì sera l’Electric Reliability Council of Texas, la società che gestisce tutta la rete elettrica dello stato, ha detto che è stata ristabilita l’elettricità per 500mila abitazioni. Nell’area di Houston chi è rimasto senza elettricità dovrà aspettare almeno per tutta la giornata di martedì.

La tempesta ha fatto abbassare le temperature ai minimi storici per il Texas, dove in alcune aree non si scendeva sotto i 10 gradi da decenni: in diverse zone invece si è scesi anche sotto lo zero. Martedì notte è prevista un’altra tempesta, che potrebbe portare nuovi accumuli di neve o ghiaccio nel Texas centrale e settentrionale, e la popolazione è del tutto impreparata a gestire la situazione, non essendo abituata a queste temperature.