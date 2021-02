La gestione dell’epidemia da coronavirus da parte del governo è in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli principali sono sulle critiche del ministro del Turismo Garavaglia alla decisione di prorogare fino al 5 marzo la chiusura degli impianti sciistici presa domenica dal ministro della Salute Speranza, sulle ipotesi di nuovi lockdown parziali o di una chiusura totale per contrastare la diffusione delle varianti del virus, e sull’andamento della campagna di vaccinazione nelle varie regioni. I giornali sportivi cominciano già a occuparsi del derby di Milano di domenica prossima, con Inter e Milan prima e seconda in classifica in Serie A.